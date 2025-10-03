David contra Goliat en Cerdanyola en busca de un triunfo para despegar

Mente limpia y vuelta a empezar. El Liceo se enfrenta el sábado al Cerdanyola (20.00 horas) con la intención de olvidar el tropiezo en casa frente al Shum en la jornada inicial de la OK Liga (3-3). El amargo empate ante un recién ascendido frustró las primeras expectativas coruñesas, pero el verdiblanco es un equipo acostumbrado a rehacerse una y otra vez, en cualquier circunstancia.

El arranque del curso no está siendo el deseado en el Palacio de los Deportes. Y es que la escuadra de Juan Copa todavía no conoce la victoria en partidos oficiales. Dio la cara frente al Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España en Igualada, pero el cuadro azulgrana, más maduro y compacto, atacó sus debilidades y dejó al aire las costuras colegiales. Después, en el debut liguero de la pasada semana, el Shum hizo temblar las paredes de Riazor anotando un 0-2 en menos de cinco minutos de juego. El carácter liceísta, reflejado en los goles de Dava Torres, César Carballeira y Bruno Saavedra mermaron el susto, pero los catalanes rescataron un punto con un trallazo en los segundos finales. El Liceo pagó su poca eficacia ante la meta contraria y lamentó un empate después de remar durante todo el choque.

Para resarcirse, el combinado verdiblanco viaja a Cataluña sediento de triunfo y con ganas de remontar el vuelo. Como el fénix que renace de sus cenizas, y aunque la campaña todavía esté en sus compases iniciales, el cuadro coruñés no tiene tiempo que perder. Su ambición y su hambre de títulos no permite demasiado margen de error, sobre todo si quiere competir de tú a tú con equipos más hechos como el propio Barça. Con toda esa responsabilidad en la mochila, Copa y su staff aterrizan en Can Xarau con toda la plantilla disponible menos Tombita, quien, pese a haber recibido ya el alta médica, todavía se mantiene al margen.

Enfrente estará un Cerdanyola histórico que no atraviesa su mejor momento. El equipo que dirige Diego Mir acaba de ascender, igual que el Shum, pero se reestrenó en la élite con derrota frente al Sant Just (6-3). Entre las filas catalanas están dos viejos conocidos en A Coruña: Marc Coy y Sergi Miras. Dos jugadores veteranos, expertos y con muchos minutos en sus patines que mandan en un vestuario en el que contrastan con la juventud de Guille de Moya o Nil Cordón. Miras, de hecho, es el máximo goleador del equipo con los dos tantos que firmó en el primer partido del torneo doméstico (Marc Vázquez, otro veterano, anotó el gol restante).

Sin espacio ni tiempo para la confianza ni la relajación, el Liceo es consciente de la importancia de lograr sus primeros tres puntos para no dar lugar a dudas. David contra Goliat. La ilusión contra la exigencia. Y una victoria en el horizonte para echar a volar por fin.