El OAR, a por otra victoria en casa para seguir invicto en la liga

El Attica 21 Hoteles OAR Coruña busca prolongar su buen inicio de temporada en la División de Honor Plata. Con dos victorias frente al Cisne y el San Pablo Burgos y tras el empate de la semana pasada en la pista del Oviedo, el equipo que dirige Nando González vuelve a San Francisco Javier para intentar doblegar al Málaga (sábado, 19.00 horas).

El cuadro andaluz pondrá a prueba la resistencia oarista en su propia casa, que hasta el momento no sabe lo que es perder en la segunda categoría. El Málaga suma tres puntos, tras empatar contra el Sinfín en la segunda jornada y ganar al Benidorm en la última. El Barça Atletic lo derrotó en el debut.