0-7 | El HC Coruña sucumbe ante el poderío del Fraga

Visitó Riazor uno de los equipos más poderosos del mundo y se notó. El Fraga doblegó al Hockey Club Coruña (0-7) con paciencia y calidad, sobre todo en unos minutos finales a los que el conjunto local llegó muy justo de gasolina y energías.

Cinco minutos tardó el combinado aragonés en romper el duelo. Fue el tiempo que le llevó a Alejandra Soto y María Sanjurjo anotar los dos primeros goles del encuentro. Con la ventaja favorable en el luminoso, el Fraga mantuvo el ritmo. La escuadra de Stanis llegó tímidamente sobre la meta de Anna Ferrer, pero entre el acierto de la portera visitante y los errores de las locales, el resultado no pareció peligrar en ningún momento. Un gol a falta de 20 segundos para el descanso truncó las aspiraciones coruñesas que, con el 0-3, siguieron remando a contracorriente. No bastó. El Fraga no se desesperó, esperó su momento y, en el tramo final pisó el acelerador a fondo y machacó con cuatro dianas más a un HC Coruña entregado sobre la lona.