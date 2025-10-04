1-3 | Sólida victoria del Zalaeta para inaugurar el curso

Estreno triunfal del Zalaeta en su primer duelo de la Superliga Femenina 2. El equipo de Jorge Barrero doblegó al Covadonga en Asturias (1-3) para sumar sus primeros puntos de la campaña.

El partido comenzó de cara. El conjunto coruñés jugó con personalidad para llevarse el primer periodo (21-25). Con la confianza del resultado en la mochila, el cuadro de Barrero mantuvo su ritmo y su nivel de prestaciones en el segundo (19-25). Sin embargo, el tercero le costó. Se puso por delante y parecía encaminado a vencer, pero las asturianas remontaron en el tramo final (25-22). Con el susto en el cuerpo, el Zalaeta reaccionó y cerró el partido por la vía rápida (14-25). Quirós firmó 17 puntos.