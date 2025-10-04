voleibol | Superliga Femenina 2
1-3 | Sólida victoria del Zalaeta para inaugurar el curso
Venció al Covadonga en cuatro sets ajustados | Alba Quirós fue la máxima anotadora coruñesa
A Coruña
Estreno triunfal del Zalaeta en su primer duelo de la Superliga Femenina 2. El equipo de Jorge Barrero doblegó al Covadonga en Asturias (1-3) para sumar sus primeros puntos de la campaña.
El partido comenzó de cara. El conjunto coruñés jugó con personalidad para llevarse el primer periodo (21-25). Con la confianza del resultado en la mochila, el cuadro de Barrero mantuvo su ritmo y su nivel de prestaciones en el segundo (19-25). Sin embargo, el tercero le costó. Se puso por delante y parecía encaminado a vencer, pero las asturianas remontaron en el tramo final (25-22). Con el susto en el cuerpo, el Zalaeta reaccionó y cerró el partido por la vía rápida (14-25). Quirós firmó 17 puntos.
