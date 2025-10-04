2-5 | Carballeira y carácter, la fórmula del Liceo para doblegar al Cerdanyola

Segunda jornada, segundo recién ascendido y segunda prueba de fuego para un Liceo que ansiaba vencer. Y así lo hizo en la pista del Cerdanyola (2-5). No fue fácil, empezó perdiendo y tuvo que luchar contra sus propias inquietudes para doblegar a un rival correoso que, sobre todo en el primer tiempo, vendió muy cara su derrota. Primer triunfo del curso y suspiros de alivio para los hombres de Juan Copa, liderados por un Carballeira inspirado y goleador.

El duelo echó a rodar con las espadas en alto. A los dos minutos de juego, Marc Coy estrenó el luminoso con un disparo lejano que pilló por sorpresa a Blai Roca. El Cerdanyola se adelantó y al Liceo se le aparecieron los fantasmas de la semana anterior por un instante. Pero el sufrimiento duró poco. Dos minutos después, los capitanes salieron al rescate. Dava asistió y César anotó para espantar las dudas y restablecer la igualdad. Con el 1-1, la tensión fue en aumento, hasta el punto de que los colegiados tuvieron que detener el partido varias veces en los compases iniciales. Antes de que la tormenta se desatase, Carballeira volvió a ver portería. El 5 verdiblanco culminó otra transición rápida del equipo coruñés para voltear el luminoso y poner el 1-2.

Pero el Cerdanyola, sin nada que perder y en casa, no bajó los brazos. El duelo entró en una fase de alternativas donde se lucieron los porteros y el gol se sorteaba en cualquiera de las dos porterías. Afortunadamente para el Liceo, la moneda cayó de cara. César, en el enésimo contraataque colegial, aprovechó un buen pase de Toni Pérez para rubricar su tercera diana personal de la tarde. Antes del descanso, Nil Cervera vio la azul por derribar a un rival, aunque no se castigó con falta directa, y Sergio Miras hizo justicia a su gran partido individual firmando el 2-3 y dejándolo todo abierto para el segundo tiempo.

El Liceo salió con ímpetu del vestuario y pasó pocos apuros los siguientes 25 minutos. Tiró de experiencia y galones para someter al Cerdanyola en el primer tramo tras el descanso y trató de exprimirse para ampliar su renta. Lo intentó primero Xaus, desde el punto de falta directa cuando los catalanes cometieron la décima. Falló. El que acertó unos minutos después, sin embargo, fue Cervera, que encontró la red local para ampliar la ventaja y devolver la sonrisa general. Rovira tuvo en su stick la posibilidad de recortar distancias cuando el Liceo cometió la décima infracción, pero erró ante Blai Roca. En la recta final, Toni Pérez selló la manita con su primer tanto oficial desde su regreso este verano a la disciplina colegial.