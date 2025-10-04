29-29 | El OAR empata ante el Trops Málaga y continúa sin perder

El Attica 21 Hotels OAR sigue afianzado en la zona noble de la División de Honor Plata. El regreso soñado a la segunda categoría del balonmano español sigue su curso con el equipo coruñés invicto después de cuatro jornadas. Empató (29-29) contra el Trops Málaga en San Francisco Javier en un duelo que se puso cuesta arriba y que logró igualar en el tramo final. Faltó el tanto de la victoria, como la semana pasada en Oviedo, pero no escaseó la garra de un equipo que aún no sabe lo que es perder tras un mes de liga.

Fue un ejercicio de fe y constancia el que llevó a cabo el OAR para sacar algún premio contra el Trops Málaga. El equipo andaluz llegó al San Francisco Javier con ganas de llevar la iniciativa en el marcador y no se la cedió en ningún momento a los coruñeses. Desde el 6-6 en el minuto 10, los malagueños mandaron durante tres cuartos de hora y llegaron a acumular cuatro goles de renta.

El OAR no bajó nunca los brazos. Álex Chan volvió a ser el referente ofensivo al que aferrarse, en esta ocasión, con la ayuda de Alberto Roldán, que lideró el tanteo con siete goles. Entre los dos lograron empatar (29-29) a tres minutos del final. Faltó acierto para completar la remontada, pero, al menos, evitó perder su condición de invicto.