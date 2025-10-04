balonmano
39-27 | El Culleredo pierde con claridad en su visita al Novás
A Coruña
El Balonmán Culleredo no pudo sacar nada positivo de su visita a uno de los recién descendidos, el Novás Valinox de O Rosal. El equipo cullerdense cayó 39-27 ante el líder de la Primera Estatal y suma su segunda derrota seguida tras empezar la liga con dos triunfos. Al descanso el resultado reflejaba un ajustado 17-14.
