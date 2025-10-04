Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol sala | 2ªB

6-3 | El 5 Coruña cae en Salamanca y sigue sin ganar en Segunda B

El conjunto ‘rojillo’ llegó a ir por delante, pero en la segunda parte cedió

El 5 Coruña. | Il L./R. A.

RAC

A Coruña

El primer triunfo del 5 Coruña en Segunda B tendrá que seguir esperando. Ya advertían sus protagonistas de que el primer mes sería difícil y debían tratar de salir con vida. De momento, esta jornada acumulan otra derrota en su casillero tras caer frente al Albense (6-3).

La primera mitad fue un intercambio de golpes. Los coruñeses consiguieron remontar un tanto inicial de equipo salmantino, pero antes del descanso, los locales encarrilaron el duelo con dos dianas (3-2). Tras la reanudación, el 5 Coruña no reaccionó y su rival lo castigó a base de goles. Se esforzaron los rojillos, pero fue insuficiente para sumar de tres.

