fútbol sala | 2ªB
6-3 | El 5 Coruña cae en Salamanca y sigue sin ganar en Segunda B
El conjunto ‘rojillo’ llegó a ir por delante, pero en la segunda parte cedió
A Coruña
El primer triunfo del 5 Coruña en Segunda B tendrá que seguir esperando. Ya advertían sus protagonistas de que el primer mes sería difícil y debían tratar de salir con vida. De momento, esta jornada acumulan otra derrota en su casillero tras caer frente al Albense (6-3).
La primera mitad fue un intercambio de golpes. Los coruñeses consiguieron remontar un tanto inicial de equipo salmantino, pero antes del descanso, los locales encarrilaron el duelo con dos dianas (3-2). Tras la reanudación, el 5 Coruña no reaccionó y su rival lo castigó a base de goles. Se esforzaron los rojillos, pero fue insuficiente para sumar de tres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»
- El Leyma presenta a su nueva plantilla: 'El objetivo es volver a la élite