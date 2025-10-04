97-65 | Maristas doblega al TGN y regresa a la liga por la puerta grande

Victoria contundente de Maristas sobre el TGN Básquet (97-65) y regreso por todo lo alto a la Liga Femenina 2. El conjunto colegial venció y convenció en una tarde plácida en la que fue superior a su rival en la que Josefina Zeballos, Lucía Galán y Sofía Arcos fueron las más acertadas en ataque.

El equipo de Fer Buendía saltó a la pista como un ciclón. Pasó por encima del equipo catalán, relegado a perseguir sombras, y cerró el periodo con un amplísimo 29-10 a favor. En el segundo acto se ajustaron las cosas. El TGN se metió en el encuentro y, guiado por el talento de Sara Torruella, aprovechó una defensa menos contundente del conjunto colegial para recuperar sensaciones y reducir la distancia en el marcador (53-31).

La igualdad se acentuó durante el tercer cuarto, cuando la escuadra tarraconense anotó más puntos que la coruñesa. A Maristas le patinó la puntería y se encomendó al tiro exterior para mantener su renta. Le funcionó. Y, cuando más lo necesitaba, apareció la de siempre: Dimitrijevic encestó dos tiros libres y selló el periodo con un triple lejano que templó los nervios colegiales (73-54).

En el tramo final, no hubo espacio para las dudas. Botana y Filgueira rubricaron cinco puntos en los primeros 30 segundos y Maristas se llenó de confianza para solventar, sin problemas, su primer triunfo del curso.