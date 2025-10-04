El Dominicos golea en su presentación

El Dominicos vivió un festival de goles en el amistoso de presentación en el polideportivo de Monte Alto. Venció 5-2 al Alcobendas, rival del grupo sur OK Plata. Confirma, así, las buenas sensaciones de esta pretemporada. El equipo coruñés aún tiene dos semanas para preparar su estreno liguero. Será el 18 de octubre en casa contra el Mataró.