Hockey sobre patines | OK Plata
El Dominicos golea en su presentación
A Coruña
El Dominicos vivió un festival de goles en el amistoso de presentación en el polideportivo de Monte Alto. Venció 5-2 al Alcobendas, rival del grupo sur OK Plata. Confirma, así, las buenas sensaciones de esta pretemporada. El equipo coruñés aún tiene dos semanas para preparar su estreno liguero. Será el 18 de octubre en casa contra el Mataró.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»
- El Leyma presenta a su nueva plantilla: 'El objetivo es volver a la élite