1-4 | El Compañía se impone en el derbi de filiales
A Coruña
El Compañía de María B se impuso 1-4 al Liceo B en el derbi de filiales coruñeses de OK Bronce. Los de Riazor se fueron 0-2 al descanso con los goles de Manu Drago y Nico Temprano, y Samu Pose hizo el 0-3 en el segundo tiempo. Markel Muñoz recortó para los verdiblancos, pero Aarón Torrado sentenció a bola parada.
