Rugby | División de Honor Iberdrola
21-26 | El CRAT arranca con buen pie en Sant Cugat
A Coruña
El CRAT Rialta mostró una cara totalmente nueva y renovada en su primer partido de la temporada en División de Honor Iberdrola. Remontó (21-26) ante el Sant Cugat en un partido en el que Alba Martínez, Kika Mulling, María Morant, Cata y Chía Alfaro lideraron la ofensiva.
