Rugby | División de Honor Iberdrola

21-26 | El CRAT arranca con buen pie en Sant Cugat

El CRAT, ante el Sant Cugat.

El CRAT, ante el Sant Cugat. / LOC

RAC

A Coruña

El CRAT Rialta mostró una cara totalmente nueva y renovada en su primer partido de la temporada en División de Honor Iberdrola. Remontó (21-26) ante el Sant Cugat en un partido en el que Alba Martínez, Kika Mulling, María Morant, Cata y Chía Alfaro lideraron la ofensiva.

