Voleibol | Primera División

3-0 | El Ciudad de A Coruña supera al CV Oleiros

El equipo oleirense masculino gana en Primera masculina

RAC

A Coruña

El Ciudad de A Coruña se impuso por la vía rápida, en tres sets, el derbi de Primera División femenina ante el CV Oleiros. En Primera masculina, el equipo oleirense debutó con triunfo reñido (2-3) en la pista del Kirol Kluba.

