Voleibol | Primera División
3-0 | El Ciudad de A Coruña supera al CV Oleiros
El equipo oleirense masculino gana en Primera masculina
A Coruña
El Ciudad de A Coruña se impuso por la vía rápida, en tres sets, el derbi de Primera División femenina ante el CV Oleiros. En Primera masculina, el equipo oleirense debutó con triunfo reñido (2-3) en la pista del Kirol Kluba.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»