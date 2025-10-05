Esther Navarrete y Hafid Rizqy, los más veloces en la XIX Coruña10

El asfalto coruñés volvió a temblar con las pisadas de los participantes en la Coruña10. Los diez kilómetros más populares de la ciudad regresaron a las calles con más de 3.500 inscritos (su cifra más alta desde la edición de 2018) entre los que triunfaron Esther Navarrete en categoría femenina y Hafid Rizqy en la masculina.

El día amaneció soleado y despejado, casi como si las nubes y la lluvia del sábado por la tarde se hubiesen tomado una tregua para asistir a uno de los eventos favoritos de los aficionados del deporte en A Coruña. Los miles de atletas inscritos en la prueba (alguno de ellos célebre) se congregaron en el entorno de O Parrote para terminar sus estiramientos, calentar y pasar a la acción. El pistoletazo de salida sonó a las 10.00 horas y los corredores se lanzaron a completar los diez mil metros de recorrido. Tras O Parrote y los Cantones, la multitud discurrió por la Marina, la Avenida del Ejército y la Casa del Mar, antes de entrar en el Puerto y desplazarse hasta el muelle de Oza. Desde allí, el recorrido dio la vuelta: regresó hasta la Lonja, volvió a la Casa del Mar y encaró de nuevo Primo de Rivera, Linares Rivas y concluyó en los Cantones.

La competición femenina estuvo disputada hasta el último tramo. De hecho, Navarrete fue la más veloz por tan solo un segundo de diferencia con la portuguesa Solagne Jesús. La deportista viguesa del equipo Puma completó los 10 kilómetros en 32:44 minutos, mientras que su oponente del SC Braga lo hizo en 32:45. Cerró el podio junto a ellas Lidia Campo, del Hoka burgalés (33:36).

La masculina fue más desahogada en cuanto al vencedor, pero también estuvo repleta de emoción en la lucha por los siguientes puestos. Hafid Rizqy, atleta del Club Atletismo Narón, fue el más rápido de la mañana y cruzó la meta en solitario con un tiempo de 28:56 minutos. Por detrás de él, sin embargo, se desató una guerra a tres bandas entre David de la Fuente, Iván Fuentes y Cristian Martínez por subirse al top 3. Finalmente, los gallegos De la Fuente (29:19) y Fuentes (29:21) lograron la plata y el bronce, mientras el madrileño Martínez tuvo que conformarse con el cuarto puesto (29.28) tras ceder terreno frente a sus rivales en los últimos metros del recorrido.