Hockey Patines | OK Plata Femenina
7-1 | Estreno soñado del Marineda en OK Plata
A Coruña
El Marineda Hockey marcó territorio en su primer partido oficial. El conjunto coruñés se estrenó en OK Plata Femenina con una goleada (7-1) al Berenguela en el Agra I. Efe Muñoz, Mar Franci, Alba Garrote y Ale Martín decantaron el duelo y evidenciaron las altas expectativas del equipo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»