Hockey Patines | OK Plata Femenina

7-1 | Estreno soñado del Marineda en OK Plata

RAC

A Coruña

El Marineda Hockey marcó territorio en su primer partido oficial. El conjunto coruñés se estrenó en OK Plata Femenina con una goleada (7-1) al Berenguela en el Agra I. Efe Muñoz, Mar Franci, Alba Garrote y Ale Martín decantaron el duelo y evidenciaron las altas expectativas del equipo.

