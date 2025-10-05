Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Halterofilia

Seis medallas para el CH Coruña en Cullera

Diego Martínez y Rubén Valiña.

Diego Martínez y Rubén Valiña. / CH Coruña

RAC

A Coruña

El Club Halterofilia Coruña consiguió seis medallas en el Campeonato de España sub 15 de Cullera. Diego Martínez consiguió tres platas en la categoría de 52 kilos de peso y Rubén Valiña se hizo con tres bronces en 88 kilos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents