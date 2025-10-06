La afición, la gran victoria del Leyma en su segundo año en el Coliseum

El Leyma Coruña tiene tres motivos para sonreír en el inicio de la temporada en Primera FEB. Los dos primeros, las victorias ante Gipuzkoa y Oviedo que sitúan al equipo naranja circunstancialmente como líder de la categoría. El tercero, y el más importante, el triunfo que experimentó la grada en el inicio de su segunda temporada en el Coliseum. 4.972 personas arroparon a los pupilos de Carles Marco. Fue la tercera mejor entrada de la jornada, solo por detrás del Estudiantes en el Movistar Arena y en un empate técnico con el Palencia.

Lejos quedan los menos de 2.000 aficionados que solían acudir al Palacio de Riazor hasta hace dos temporadas. El curso del ascenso inició con entradas escuetas ante Alicante o Cantabria, los primeros en desfilar por A Coruña. Con el paso de las jornadas, el equipo vio cada vez más cerca el sueño y la afición respondió con nuevos abonos y llenos como los vividos ante el San Pablo Burgos o Estudiantes.

El desenfreno de la liga ACB, con casi 8.000 socios y con un Coliseum abarrotado en el estreno ante el Real Madrid o en el derbi contra el Breogán hicieron que la familia naranja cuadruplicase sus miembros en cuestión de meses. Con el descenso surgió la duda inevitable. Incluso cuando muchos reservaron su abono en Primera FEB, antes siquiera de conocer los integrantes de la plantilla o que el equipo jugaría los viernes por la noche, todavía era latente el temor a regresar a los números más próximos al Palacio que al Coliseum.

La primera gran fiesta naranja del curso en casa, ante el Oviedo, ayudó a despejar los primeros temores. La que el año pasado era una casa nueva, en esta ocasión ya era terreno conocido para muchos. Solo se cerró la grada superior. Lo demás, fue un calco casi exacto de la experiencia de partido del curso pasado. Mismos marcadores, mismo ambiente y una conexión grada-jugadores que ayudó a desatascar el duelo cuando el Oviedo más creía en la remontada.

La música de Superman con la que el equipo se presentó sobre el parqué dio paso a un silencio condicionado por un fallo en la megafonía. El himno a capela acalló el silencio y dio fe de que el Leyma ya tiene en el Coliseum un Forno en condiciones. La misma letra volvió a recorrer todo el recinto en el último cuarto, cuando el triunfo ya era casi definitivo.

No fueron las 9.000 almas del Barruetazo, pero sí las 5.000 que el pasado viernes dieron testimonio, cada una con su propia historia personal, de la gran victoria del Leyma y del baloncesto coruñés.