El regreso soñado del OAR: invicto y nunca se rinde

Nadie en el Attica 21 Hotels OAR Coruña podía adivinar antes de comenzar su nueva andadura por la División de Honor Plata un camino fácil y asequible para un equipo que llevaba casi dos décadas buscando su billete de regreso a la segunda categoría del balonmano español. Seguramente el viaje tendrá curvas, pero el primer mes del conjunto oarista roza la perfección.

El equipo coruñés es uno de los dos invictos que quedan en la División de Honor Plata después de cuatro jornadas al encadenar dos triunfos y dos empates. Solo el Agustinos de Alicante le sigue y le supera en ritmo, con pleno de victorias hasta el momento. Seis puntos de ocho posibles marcan el paso firme con el que el OAR se dirige hacia el objetivo primordial de este curso: la permanencia.

Más allá de las cifras, el OAR puede presumir del cómo y no solo del qué. Arrancó la liga con dos victorias de muchísimo peso. Doblegó a domicilio al Cisne (26-28) en el derbi de equipos gallegos en Plata. Una semana después, San Francisco Javier vio la garra de su equipo, que logró mantener a raya al San Pablo Burgos (33-30), equipo que el curso pasado se quedó a las puertas de Asobal y que está llamado a pelear por los puestos nobles también esta temporada. Los pupilos de Nando González demostraron sangre fría en los minutos finales de ambos duelos para decantarlos a su favor.

Esfuerzo, trabajo en equipo y la certeza de goleadores como Álex Chan y Alberto Roldán guían a un equipo en el que nunca falla el gen competitivo. Esas virtudes fueron las que les han permitido mantenerse invictos y sumar en las dos últimas jornadas. En Oviedo mandaron durante buena parte del encuentro y, aunque los asturianos apretaron en busca de la remontada en el tramo final, supieron amarrar al menos un punto (26-26) con buenas defensas en las últimas posesiones.

El pasado sábado, llegó el mayor ejercicio de compromiso. Los coruñeses empataron (29-29) contra el Trops Málaga un duelo que llegaron a perder por cuatro goles en varios tramos. Nadie bajó los brazos y, a base de insistir, el empate se tradujo en un punto más en el casillero. Ya son seis en cuatro jornadas. Todavía queda mucho camino por delante, pero el OAR puede estar muy satisfecho con su regreso soñado a División de Honor Plata.