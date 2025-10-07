El 5 Coruña no pierde la confianza: «Teníamos miedo de desanimarnos»

El 5 Coruña sabía que el estreno en Segunda B no iba a ser un camino de rosas. Cero puntos tras cuatro jornadas evidencian la exigencia del salto a categoría nacional, en el que el equipo coruñés ha sufrido en las áreas, más en la propia que en la contraria, y todavía no ha sido capaz de llevarse ninguna alegría. Sin embargo, el conjunto rojo no pierde confianza y apela al esfuerzo y a la unión como remedio para encontrar el camino hacia la primera victoria. «En Tercera teníamos algún fallo, pero no nos penalizaban tanto. Este año, los estamos pagando todos y eso nos mina la moral», reconoce Toochy González.

«Una plantilla joven, pero preparada para Segunda B». Así define el técnico del 5 Coruña a sus pupilos. Estaba convencido de que competirían en cada partido y contra cualquier rival, pero reconoce que el complicado calendario que les tocó en las primeras jornadas ha lastrado su estreno en Segunda B. «Cuando salió, ya dijimos que no nos extrañaría llegar a estas alturas con cero puntos», recuerda. Esperaba que los resultados fuesen acompañados de malas sensaciones, pero se muestra satisfecho con los aires que se respiran en el proyecto. «Competimos en los cuatro partidos contra equipos importantes que van a estar arriba en la liga», defiende el técnico.

En su estreno vencían 3-1 al Guardo, que se reforzó este verano, pero no aguantaron la ventaja (3-4). «Pagamos la novatada», se sincera Toochy. Frente al Lugo Sala (6-2), un recién descendido de Segunda, no mejoró la situación. «Sin ser un mal partido, fue el peor de los cuatro», analiza. En casa, frente al Leis (5-8), mandaban 3-1 y le endosaron cinco goles a un equipo llamado a liderar el grupo con mano de hierro, pero la moneda volvió a salir cruz. «Estuvimos en el partido, pero estamos pagando muy caros los errores de novato», reitera el entrenador.

Pese a ello, destacó la actuación de sus pupilos ante un equipo que ve como «el mejor trabajado» de los que ha tenido enfrente. La mala racha no acabó el pasado sábado ante el Albense (6-3). «Teníamos más esperanzas de puntuar, pero cometimos cinco fallos y medio en defensa, ninguno en ataque posicional, y nos metieron seis goles», expone. Aunque los resultados no acompañan, resalta la actitud de sus pupilos. «Teníamos miedo de desanimarnos, pero los jugadores no bajan los brazos», elogia.

El 5 Coruña perdió la solidez de cursos pasados. «Ahora mismo, somos el equipo más goleado de la categoría. En elaboración no nos generan muchas ocasiones, pero hay que estar más finos en segundas acciones y en transiciones», apremia González. En ataque, el gol lleva por el momento las firmas variopintas de Yerai Rilo, Álex López y Víctor Rodríguez. «Tenemos la suerte de que casi todos nuestros jugadores tienen esa gracia de cara a portería. Es bueno que vayan sumando y se sientan importantes. Prefiero eso antes que tener a un solo goleador porque puede tener un mal día, lesionarse o estar sancionado», apunta el entrenador.

Toochy confía en que la mala racha llegue a su fin este sábado (17.00 horas) en casa contra el Zamora: «Tenemos muchas esperanzas puestas en este partido. Esos tres puntos nos pueden meter en buena dinámica porque luego nos tocan rivales de nuestra liga como Begonte y Valladolid». Con la ilusión y la actitud intactas, el 5 Coruña no piensa rendirse sin luchar en Segunda B.