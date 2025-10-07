Baloncesto | Primera FEB
Carlos Blanco y Alberto Méndez dejan el consejo de administración del Básquet Coruña
La entidad naranja convoca una junta extraordinaria el 7 de noviembre para reducir la directiva de ocho a seis consejeros
El Básquet Coruña continúa con la remodelación de su estructura fuera de la pista. Después del despido del director general Joaquín Aneri, la entidad vuelve a sufrir cambios con la marcha de dos miembros del Consejo de Administración. El club convocó para el próximo 7 de noviembre (20.00 horas) una Junta Extraordinaria de accionistas en la sede de Nordés Club Empresarial. En ella se confirmará la marcha de Alberto Méndez y Carlos López, dos de los integrantes de la anterior directiva, que encabezaba Roberto Cibeira, y que se mantuvieron en su rol en los primeros meses de Pablo de Amallo en la presidencia.
Los dos dan un paso a un lado, pero su hueco no lo cubrirá nadie. La junta aprobará su renuncia y también la reducción del Consejo, que pasará de ocho a seis integrantes. De Amallo se mantendrá en el cargo de presidente y, junto a él, continuarán Ángel Fernández Corral, Felipe Fernández Ribadulla, Miguel Valín Pardo, Juan Pablo Otero González-Dans y Enrique Muñoz. Este último es el único de la anterior gerencia que sigue en el organigrama de la entidad naranja
En el orden del día también se expondrá el presupuesto de la temporada 2025-26 y se encargará la auditoría de las cuentas del ejercicio pasado.
