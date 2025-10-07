Danilo Brnovic, la joya balcánica que vive su explosión en el Leyma

No fue el nombre que más impresión causó entre la afición cuando se anunció su fichaje. Quizá tampoco llegó con el cartel de un exjugador ACB o un veterano contrastado en Primera FEB. No obstante, el Leyma ha encontrado en Danilo Brnovic a una joya balcánica que está explotando delante de los ojos de la afición del Coliseum. Lideró la ofensiva en Gipuzkoa con 14 puntos y ante el Oviedo sumó otros 10, claves para poner el 2-0 en el tanteo naranja en la clasificación. Nadie ha metido más puntos que él con la camiseta naranja en lo que va de curso y solo Yoanki Mencía iguala los 24 puntos del montenegrino. Números en ataque y un trabajo innegable en defensa redondean un estreno más que satisfactorio en Primera FEB.

El nombre de Danilo Brnovic ya estuvo hace años en la mesa de los ojeadores de base del Real Madrid. Llegó a disputar algún torneo con el conjunto blanco, pero su destino estaba lejos de la capital. Salió de su Montenegro natal para formarse en el Canarias Basketball Academy. Continuó con acento insular en la base del La Laguna Tenerife, con alguna experiencia en EBA con el Náutico tinerfeño y el Zornotza. Aún quedaba muy lejos una Primera FEB que no ha catado hasta hace apenas dos semanas.

Volvió a casa para buscar saltos hacia delante. Primero, en Montenegro. Luego, en Bosnia. Aunque no tuvo cifras rimbombantes, llamó la atención de un Leyma Básquet Coruña que vio en él una joya balcánica con la que nutrir de polivalencia la plantilla de Carles Marco. Un alero de 2,03 metros de estatura con la versatilidad suficiente para ocupar el rol de tres y de cuatro. Un comodín de excepción para un equipo que juega con rotaciones continuas y en el que los roles en la pista se adaptan en un abrir y cerrar de ojos.

«Soy un jugador versátil. Siempre intento jugar con la máxima intensidad. En ataque, mi mejor arma es el tiro de tres, pero puedo rendir en otras facetas», se definió Brnovic en una entrevista con LA OPINIÓN el mes pasado. No necesitó ni un partido de margen para dejar evidencias de sus virtudes sobre la pista del Gipuzkoa. Rotó en el rol de tres con Guillem Jou e hizo de alapívot en quintetos bajos. En ambas funciones encontró la forma de hacer daño. Dos de cinco en triples y una gran eficacia en tiros en la pintura. Redondeó el día con tres rebotes y un par de asistencias.

Frente al Oviedo, poco cambió en su rendimiento. Volvió a mostrarse resolutivo cerca del aro, del que llegó a colgarse en el primer cuarto con un mate. En el perímetro, encestó dos de sus tres tiros. Con el segundo ayudó a los naranjas a reencontrarse al final del tercer cuarto para, en el último, decantar la balanza y asegurar la victoria. Sus cambios de emparejamiento en defensa y sus buenos marcajes en el perímetro sirvieron, también, para poner palos en la rueda del Oviedo. Brnovic hace gala de su versatilidad, trabajo y solvencia. Virtudes reseñables de jugador que nunca había pisado una pista de Primera FEB y que, en dos partidos, ya demostró ser un activo valioso para Carles Marco.