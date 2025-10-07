| Amistoso
Recta final para el torneo Moncho Rivera en A Malata
Entradas a la venta en un duelo amistoso y de carácter benéfico
A Coruña
A Malata ultima los preparativos para acoger el XXIV Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera que se disputará mañana a las 20.00 horas y que reunirá al Racing de Ferrol y al Tondela para disputar un partido amistoso y de carácter benéfico. La recaudación del evento, que organiza el Victoria C.F. con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera, irá destinada íntegramente a ASPANEPS, Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais. El precio de las entradas es de 8 euros en Preferencia, de 5 en Fondo y de 10 en Tribuna.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»