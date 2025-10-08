La C21 regresa a las calles de A Coruña en marzo

La media maratón C21 ya tiene fecha de regreso: el 1 de marzo de 2026. Así lo comunicó ayer el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, que explicó que la apertura de inscripciones para la carrera se abrirá en las próximas semanas.

La prueba es una de las grandes citas del deporte coruñés y uno de los eventos más destacados del atletismo popular en la ciudad. En 2026, igual que en la edición anterior, la gran carrera de 21 kilómetros estará acompañada por otra menor, de 5, más asequible para participantes menos preparados. En 2025, entre ambas, sumaron casi 4.000 inscritos y se consiguió un récord histórico: por primera vez desde la organización de la competición, la participación femenina fue superior a la masculina.

«Las carreras populares tienen un potencial enorme para visibilizar la ciudad y estamos trabajando para darles impulso. No solo en cuanto a cifras de participantes, que están siendo buenas, sino también para que la experiencia de las personas usuarias sea todavía mejor», indicó el concejal de Deportes.

El anuncio de la C21 llega días después de la celebración exitosa de la Coruña10, que con más de 3.500 participantes, logró su mejor marca de inscritos desde 2018. Asimismo, todavía está pendiente el desenlace del circuito Coruña Corre, que tendrá su penúltima cita el 26 de octubre en O Ventorrillo y el punto y final el 23 de noviembre en Novo Mesoiro.