Marquinhos contra Chan, duelo de artilleros en el Soria-OAR

De los múltiples puntos de interés que tendrá el Balonmano Soria-Attica 21 Hoteles OAR de este fin de semana (sábado, 18:00 horas), uno de los más candentes estará en las áreas. Y es que el pabellón de San Andrés acogerá esta jornada uno de los enfrentamientos individuales más destacados del inicio de curso. Álex Chan, goleador de la entidad coruñesa con 29 tantos, desafía en su propia casa a Marquinhos Vinícius Braga, el killer del combinado soriano que, con 41 dianas en cuatro encuentros, ya comanda la tabla de pichichis de la competición de Plata.

La facilidad para ver puerta del jugador brasileño no es reciente. La perla ofensiva de Oriol Castellarnau, que despunta en Soria desde enero de 2022, destaca por su velocidad y su chispa en ataque. Su potencia, sumada a su gran envergadura (mide 1,91 metros) hacen de él un jugador que, gracias a sus movimientos veloces, se vuelve difícil de defender para los zagueros rivales. Llegó a España en 2020 de la mano del San Pablo Burgos para debutar en la División de Honor Plata y dio un paso atrás al fichar por el Soria en Primera Estatal, pero el tiempo le ha reafirmado como lo que es: un lateral letal en las inmediaciones de la meta contraria. Este curso, ha endosado 14 goles al Eivissa en la primera jornada, 6 al Barça Atletic en la segunda, 9 al Sinfín en la tercera (en la única victoria de su equipo en el torneo) y 12 al Benidorm la semana pasada.

Los número de Álex Chan no son tan espectaculares, pero sí constantes. El pontevedrés rubricó 8 tantos ante el Cisne, 7 frente al Burgos, 8 contra el Oviedo y 6 en el reciente empate con el Málaga. Con 29 goles, entra en el podio de anotadores generales de la liga, empatado con Jaime Fernández, del San Pablo Burgos, y superado, en segundo lugar, por Luis Gustavo, del Sinfín.

El choque entre recién ascendidos medirá el acierto de sus, hasta ahora, principales faros ofensivos. Alberto Roldán es el segundo jugador más efectivo del OAR (17 tantos), y Henrique Petter el del Soria (13), ambos muy lejos de los dos artilleros que se batirán en duelo en San Andrés.