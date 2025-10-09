Atletismo | Coruña Corre
Abierto el plazo para la carrera de O Ventorrillo
A Coruña
La carrera popular de O Ventorrillo, penúltima cita del circuito Coruña Corre de 2025, ya ha habilitado el plazo de inscripciones para quien quiera formar parte de ella. Permanecerá activo hasta el 19 de octubre, una semana antes del evento, el domingo 26. El recorrido tendrá algo más de cinco kilómetros.
