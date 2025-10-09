Tenis de mesa
Alberto Seoane logra el bronce en el World Elite
A Coruña
El coruñés Alberto Seoane se hizo con el bronce junto a Ricard Sabio en el World Elite de tenis de mesa celebrado en Sao Paulo (Brasil). Participaron en la clase MD 14, donde superaron la fase grupos y los cuartos de final y cayeron en semifinales ante la pareja argentina.
