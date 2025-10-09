Halterofilia
La halterofilia se cita este sábado en Os Rosales en el Trofeo Ferenc Szabó
A Coruña
La cuarta edición del Trofeo Ferenc Szabó reúne el sábado en el polideportivo de Os Rosales a algunas de las promesas más destacadas del panorama internacional. Arranca a las 9.00 horas y participan doce equipos de Galicia, España y Europa en categorías de base y sub 23.
