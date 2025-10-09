Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Halterofilia

La halterofilia se cita este sábado en Os Rosales en el Trofeo Ferenc Szabó

Un levantador portugués en una de las ediciones anteriores de la competición. / VICTOR ECHAVE

RAC

A Coruña

La cuarta edición del Trofeo Ferenc Szabó reúne el sábado en el polideportivo de Os Rosales a algunas de las promesas más destacadas del panorama internacional. Arranca a las 9.00 horas y participan doce equipos de Galicia, España y Europa en categorías de base y sub 23.

