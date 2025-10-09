Homenaje del Leyma al Sondeos del Norte en su nueva equipación

Mirar al futuro sin olvidar el pasado. Eso es lo que se ha propuesto el Leyma Básquet Coruña con la nueva indumentaria que ha presentado. La entidad coruñesa ha hecho un guiño a sus orígenes y le ha dado protagonismo al amarillo en su segunda camiseta. La casaca, predominantemente azul, tiñe de amarillo sus detalles para homenajear al equipo campeón de la Copa Galicia de 1996 bajo el patrocinio de Sondeos del Norte.

Jou, de espaldas con la nueva camiseta. / Básquet Coruña.

Junto al uniforme alternativo, el club naranja también ha puesto a la venta la equipación de entrenamiento, reversible, que sigue la misma línea y presenta la parte de dentro amarilla. Ambas zamarras están ya a la venta en Play Ground Stars, en la tienda física de la Casa del Agua y en el hall del Coliseum los días de partido.

La camiseta de entrenamiento del Leuma, con el reverso amarillo. / Básquet Coruña.

El vídeo de presentación en redes sociales une, precisamente, la historia y el presente: Manu Pereira le entrega a Guillem Jou, actual capitán, una camiseta del Sondeos a los pies de la Torre de Hércules con el eslogan: «Desde 1996, A Coruña quiere básquet».