El Leyma Coruña «progresa adecuadamente» y busca la regularidad ante el Menorca

El Leyma Básquet Coruña se prepara para el primero de los dos asaltos a Menorca que debe afrontar en las próximas dos semanas. El conjunto de Carles Marco se mide este sábado (19.30 horas) al Hestia en la tercera jornada de la Primera FEB, antes de visitarlo también en Copa, y lo hace con la intención de continuar avanzando en buena dirección tras el gran inicio de la competición doméstica. «Valoramos positivamente las dos victorias que tenemos [Guipuzkoa y Oviedo], pero hay que olvidarse de ellas y pensar en lo que viene», señala el preparador naranja. El técnico catalán considera que su escuadra «progresa adecuadamente» y que están trabajando en «coger mecanismos» para que el juego sea «más fluido» sobre la pista.

Marco califica al Menorca de rival «dificilísimo». Para el preparador naranja, el combinado balear tiene «muchos puntos fuertes». «Juega alegre, tiene capacidad para hacer muchos puntos, cuenta con una buena plantilla, está bien entrenado y su pista es complicada, aprieta mucho», asegura. «Pol Molins y Pol Figueras dirigen bien al equipo, tienen buenos jugadores defensivos como Sola, otros más anotadores, algunos con experiencia como Arteaga… Es un equipo que da guerra, con jugadores atléticos y con capacidad anotadora», detalla el entrenador catalán. «No sé si será uno de los tapados de aquí a final de temporada, pero es una plantilla que me gusta mucho», añade. El Menorca acumula un triunfo frente al Obradoiro y una derrota contra el Fibwi Palma (por tan solo un punto), en un inicio de liga en el que, según Marco, han «competido para ganar» en ambas ocasiones.

El conjunto coruñés debe intentar «imponer el ritmo» del duelo y «hacer el mejor baloncesto posible» para sumar su tercera victoria consecutiva. «Tendremos que hacer muy buenas defensas para bajar sus porcentajes, porque son súper efectivos. Habrá que estar concentrados para sacar algo positivo», advierte. Carles Marco cree que su plantilla tiene, todavía, mucho margen de mejora. «Debemos mantener al equipo alto durante más minutos, no tener tantos altibajos, pasarnos mejor el balón, correr un poco más… Pulir pequeños detalles que, al final, marcan la diferencia entre jugar como estamos jugando ahora o hacerlo un poco mejor», explica.

Después del sábado, Leyma y Menorca volverán a verse las caras en los dieciseisavos de final de la Copa España (martes 21 de octubre, 18.00 horas). Pero, pese a la coincidencia en el calendario, Carles Marco no ve más allá del futuro inmediato y prefiere ir paso a paso. «Vamos a pensar solo en la liga, nuestras cabezas tienen que tener claro que hay un único partido: el de este sábado», subraya. «Aun así, es una ventaja, son menos partidos para que Román y Carlos [sus ayudantes en el cuerpo técnico] analicen», bromea.