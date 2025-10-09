Pablo del Río, el exiliado del hockey coruñés que reta al Liceo en Riazor: «No vamos de paseo, tenemos mucho que ganar»

Salir, triunfar y volver. Aprender a vivir lejos de casa y luchar por un hueco en un deporte en el que el nombre de A Coruña resuena con fuerza en cada punto del país. Y de Europa. Verlo desde la distancia, ataviado con camisetas foráneas, pero sin perder el foco del origen. Ese es el camino que le ha tocado seguir a Pablo del Río (A Coruña, 2000), que el sábado regresa al Palacio de los Deportes (19.00 horas) para desafiar al conjunto de Juan Copa desde las filas del Rivas.

«Para mí es el partido más especial», confiesa el jugador. Formado en las bases del Liceo y del Compañía de María, Del Río tuvo que buscarse la vida lejos de Galicia desde que empezó a despuntar sobre los patines. Con 18 años, hizo las maletas rumbo a Reus para reclamar su espacio en la élite y ya no se bajó. Tras la experiencia rojinegra, donde ganó una Supercopa, pasó por el Vendrell, el Vilafranca, el Sant Omer francés (donde ganó dos títulos junto al meta liceísta Martín Rodríguez) y el Alcoi (donde levantó la WSE Trophy Cup el curso pasado).

Poco o nada tiene que ver aquel Pablo adolescente que se marchó para cumplir sus sueños con el que mañana pisará el parqué de Riazor. «Me fui siendo un niño y, siete años más tarde, soy una persona totalmente diferente. He madurado en todo, aunque con 25 años todavía tengo mucho que aprender», reflexiona.

En 2025, las jóvenes promesas del hockey de la ciudad tienen más facilidades para llegar a categorías nacionales que cuando él emigró, ya que Liceo, Compañía, Dominicos, y Oleiros compiten entre los mejores equipos del panorama español: «Es una maravilla, porque hay más salida para los chavales. Cuando yo me fui, solo estaban el Liceo, que es el objetivo de todos los que jugamos, y uno en Plata», rememora.

Ese viaje de ida que emprendió hace siete campañas tiene un hipotético billete de vuelta. «Me queda mucha carrera por delante, pero estoy abierto a volver a jugar en A Coruña. No sé a dónde, pero espero regresar algún día», desea.

Choque de dinámicas

El Rivas ha comenzado el curso con un punto de seis posibles, tras perder contra el Calafell (4-2) y empatar ante el Sant Just (3-3). «No es lo soñado, pero en la primera jornada tuvimos un partido muy complicado en el que dimos la cara y en la segunda supimos remontar un 1-3 para sacar un punto», explica Del Río. Por ello, avisa de que el cuadro madrileño no viene «de paseo» a Riazor, si no que llega «sin nada que perder y todo que ganar». El coruñés aguarda un Liceo «muy serio» y que «sabe lo que tiene que hacer» para controlar el duelo, pero prevé un choque «a pocos goles». Eso sí, la entidad del gigante liceísta no le impide bromear: «Empató y ganó contra los otros ascendidos, igual ahora le toca perder».