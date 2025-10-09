Paula Otero y Mateo García vuelven a la Copa del Mundo

Los nadadores del CN Arteixo, Paula Otero y Mateo García, disputan entre el viernes y el sábado la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Cerdeña (Italia). El primer día, ambos participan en la distancia larga de 10 kilómetros, mientras que el segundo lo hacen en el knockout sprint, la especialidad de la deportista coruñesa.