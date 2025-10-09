Natación | Copa del Mundo de Aguas Abiertas
Paula Otero y Mateo García vuelven a la Copa del Mundo
A Coruña
Los nadadores del CN Arteixo, Paula Otero y Mateo García, disputan entre el viernes y el sábado la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Cerdeña (Italia). El primer día, ambos participan en la distancia larga de 10 kilómetros, mientras que el segundo lo hacen en el knockout sprint, la especialidad de la deportista coruñesa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»
- La ‘Familia Naranja’ renueva a sus ídolos antes del gran reto