La agenda del deporte de A Coruña: El 5 Coruña y el HC persiguen su primera victoria del curso

Jornada con múltiples puntos de interés para el deporte coruñés este fin de semana, con mucho protagonismo para el hockey o el voleibol y cita estrella con la halterofilia.

Hockey patines

El HC Coruña se desplaza hasta Bembibre (sábado, 18.00 horas) en busca se su primer triunfo en OK Liga. En OK Plata, el sábado por la tarde el Marineda visita al Alcalá (17.00) y el Resa Cambre se enfrenta al Gatikako (17.00). En OK Bronce, el Oleiros y el filial del Liceo juegan entre sí (sábado, 20.30) y Compañía B recibe el domingo al Patinalón (12.45).

Baloncesto

Maristas viaja a Cataluña para disputar la segunda jornada de Liga Femenina 2 frente al Boet Mataró (sábado, 16.30), donde tratará de cosechar su segunda victoria.

Voleibol

El Zalaeta debuta este sábado en el Barrio de las Flores contra un clásico de la Superliga 2: el Extremadura Arroyo (19.00). Un escalón por debajo, en Primera División, el CV Oleiros recibe a Los Campos (sábado, 16.30) y el Ciudad A Coruña va a Lugo para competir ante el filial del Emevé (domingo, 10.30). En categoría masculina, el Oleiros juega en casa ante el Chamartín (sábado, 19.00).

Fútbol sala

Nueva oportunidad para el 5 Coruña de lograr sus tres primeros puntos en Segunda B. El equipo rojillo se mide el sábado al Zamora en Novo Mesoiro a partir de las 17.00 horas.

Balonmano

El Culleredo salta de nuevo a la pista en Primera Estatal para tratar de recuperar la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas. Los pupilos de Fernando Vázquez juegan a domicilio contra el Bueu (sábado, 19.00).

Halterofilia

Focos para la halterofilia en el pabellón de Os Rosales, donde se celebra la IV edición del Torneo Internacional Ferenc Szabó (16.00).