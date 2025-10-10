El Leyma, al asalto de Menorca en busca del tercer triunfo consecutivo

Desembarco naranja en las Islas Baleares para la primera batalla menorquina de la temporada. El Leyma Básquet Coruña busca el tres de tres en su visita al Hestia Menorca (sábado, 19.30 horas), un rival al que también se enfrentará en los dieciseisavos de la Copa de España dentro de diez días (21 de octubre). «Será dificilísimo», expresó Carles Marco en la previa, convencido de la complejidad de un rival que parte como posible «tapado» para dar la sorpresa en Primera FEB a final de curso.

«Valoramos las victorias que tenemos [Guipuzkoa y Oviedo], pero hay que olvidarse de ellas y pensar en lo que viene». Así de rotundo se mostró el técnico naranja, que cree que su plantilla tiene margen de mejora en territorio balear. La principal dificultad estará en minimizar la pólvora del Menorca. El cuadro de Javi Zamora, que ya dio la campanada doblegando al Obradoiro en la primera jornada (97-77), es un bloque que se atreve a probar el aro rival y termina los partidos con un alto porcentaje de anotación. De hecho, está en el top 5 de las escuadras con más puntos anotados en las primeras jornadas de liga, con 167, por detrás de Tizona (201), Zamora (197), Estudiantes (194) y Palencia (168). Artilleros como Cone, Littleson o Lobo tratarán de poner en jaque al entramado defensivo que menos puntos ha recibido en los primeros pasos de la competición. El Leyma, por contra, aterriza en Menorca con Dídac, Mencía y Thiam plenos de confianza tras el duelo del Oviedo. El pívot senegalés, sobre todo, salió reforzado del tramo decisivo de ese choque, donde su aportación fue fundamental para aguantar el resultado final.

En el capítulo a corregir, están «los altibajos» que sufre el combinado coruñés durante ciertos momentos de los encuentros. El apagón en ataque ante el cuadro ovetense, por ejemplo, pudo costar más caro de no ser porque el rival perdonó y el Coliseum empujó desde la grada. «Debemos mantener al equipo alto durante más minutos, pasarnos mejor el balón, correr un poco más… Pulir detalles que marcan la diferencia», apuntó Marco.

Ese calor de la afición jugará a favor esta tarde de un Menorca, que disputa su tercera jornada consecutiva como local. Le tocó en el estreno liguero, repitió ante el Fibwi Palma por un problema en el pabellón mallorquín y volverá a hacerlo para medirse a un Leyma que «no baja de prestaciones ni de rendimiento» esté quien esté en la pista, en palabras de Zamora. «Si te pones a intentar que la manta cubra todo, al final te frustras, por eso tenemos que preocuparnos en trabajar en nosotros», añadió el preparador local.

Menorca ya sabe lo que es celebrar un triunfo ante el Leyma en su pista. El combinado balear se impuso en el primer enfrentamiento directo entre ambas escuadras, en 2023, cuando era un recién ascendido que dio la campanada tumbando al líder de la LEB Oro. Dos años después, quiere repetir, mientras que el Leyma intentará que no haya dos sin tres.