El OAR defiende su dinámica positiva ante el ‘killer’ de la liga

Examen exigente para el Attica 21 OAR ante el Balonmano Soria (sábado, 18.00 horas) en el pabellón de San Andrés. A priori, el cuadro soriano y el coruñés parten de la misma base: acaban de conseguir su plaza en División de Honor Plata y lucharán por defenderla durante todo el curso.

Sin embargo, los números de ambas escuadras cuentan realidades diferentes en el inicio del torneo. El Soria solo ha conseguido un triunfo en los cuatro choques disputados hasta el momento. Lo logró hace quince días, en la tercera jornada, en un ajustado enfrentamiento contra el Sinfín cántabro (35-34). Salvo ese oasis, pinchó frente al Eivissa, el Barça Atlétic y el Benidorm. El combinado oarista, por su parte, está mostrando una gran capacidad de adaptación a la categoría y cosecha los frutos en forma de resultados positivos: ganó al Cisne y al Burgos e igualó, con orgullo y carácter, ante el Oviedo y el Málaga. Marcha invicto.

Pero la resistencia coruñesa afronta una prueba de fuego ante el goleador más en forma del torneo. Marquinhos Braga comanda la tabla general de artilleros con 41 dianas en el arranque liguero, a 11 goles de distancia de su perseguidor más cercano. El lateral brasileño, ágil, veloz, potente y letal, desafiará a la muralla de un OAR que, hasta la fecha, es uno de los cinco equipos que menos tantos recibe por partido.