Tercer novato en el camino del Liceo

Tercera jornada, tercera batalla y tercer recién ascendido que se planta ante el Liceo de Juan Copa en el comienzo de la OK Liga 2025-26. El equipo verdiblanco recibe el sábado en el Palacio al Hockey Rivas (19.00 horas) en busca de su segundo triunfo tras vencer al Cerdanyola la semana pasada.

Primero fue el Shum. Sin complejos, sin vergüenza y con valentía, el combinado que dirige Jordi García se llevó un punto del Palacio de los Deportes con dos goles tempraneros y uno sobre la bocina (3-3). El Liceo, frío, se quedó a medias en su intento de remontada y pagó muy cara la falta de pegada ante la meta rival en la primera estación de su recorrido liguero. Con el primer tropiezo en la mochila, la escuadra colegial se desplazó a Cerdanyola con la guardia en alto y el orgullo herido. Allí, otro de los novatos de la competición le hizo sudar. Liderados por los exliceístas Marc Coy y Sergi Miras, los locales también empezaron ganando. La felicidad catalana se vio comprometida por tres goles de Carballeira en la primera mitad y la falta de gasolina en la segunda, pero el cuadro colegial tuvo que maximizar sus esfuerzos para sumar los tres puntos. Fue un nuevo aviso de que en esta liga la experiencia no tiene por qué ser un grado.

«Ya empató y perdió contra dos equipos que acaban de subir, igual esta semana le toca perder», bromeaba en una entrevista en LA OPINIÓN el coruñés Pablo del Río, actual jugador del Rivas. Lo cierto es que el conjunto madrileño solo ha sumado un punto de seis posibles, pero ha mostrado carácter y energía para competir en la élite. En la primera jornada cayeron ante el Calafell a domicilio (4-2), en uno de lo pabellones más exigentes de la competición. Y en la segunda, tiraron de orgullo para salvar un empate frente al Sant Just en casa (3-3) tras irse al descanso perdiendo 1-3, en un duelo que bien pudieron terminar ganando por volumen de ocasiones. «No tenemos nada que perder y todo por ganar, nos va la vida en ello», explicaba un Del Río que vivirá «uno de los partidos más especiales» en el plano personal.

Carballeira y cuatro más

La principal arma ofensiva del Liceo está cargada y lista para volver a la carga. César Carballeira ha comenzado el curso en forma y se ha convertido en el máximo goleador, no solo verdiblanco, si no de la liga en general con cuatro tantos en los primeros dos partidos. Besó la red en la remontada contra el Shum en la jornada inicial en el Palacio de los Deportes y se echó el equipo a la espalda, transición a transición, para espantar los fantasmas y dar un golpe sobre la mesa con un hat-trick en Cerdanyola. El 5 verdiblanco lidera, con potencia y carácter, a una escuadra que busca amparo en la inspiración de Dava Torres y Toni Pérez. El capitán coruñés persiste en su rol de asistente y playmaker, mientras que el retornado delantero asturiano ya ha inaugurado su casillero de dianas (cerró la manita en Cataluña) y quiere más.

En el debe, en cambio, está la propia portería. «Será un partido de pocos goles», predijo Pablo Del Río. Eso esperan los pupilos de Juan Copa, que han encajado cinco goles ante equipos con, a priori, menos pólvora en ataque. Ajustar los mecanismos defensivos será determinante para no sufrir en exceso y cubrir la espalda a un Blai Roca que está mostrando una gran capacidad de reflejos y un amplio catálogo de paradas, pero que todavía no ha logrado echar el cerrojo a su meta.

Precedente positivo

Liceo y Rivas ya se midieron en una tercera jornada de OK Liga. Fue en la campaña 2023-24, hace dos años, con un saldo muy beneficioso para la escuadra colegial. En aquella ocasión, golearon al combinado madrileño (8-2) con un tanto de Tomás Pereira, dos de Pablo Cancela y César Carballeira y un triplete de Fabri Ciocale. De aquel encuentro, en el Liceo repiten Juan Copa en el banquillo y Dava, César y Tombita (de alta, pero aun fuera de la lista), mientras que en el conjunto rival permanecen el meta Marc Castañer y Gerard Escolá, Sergio Martín, Curro Fernández y Adrián Pos. Jorge Nájera, que entonces rodaba sobre las tablas, ahora forma parte del cuerpo técnico madrileño.

El objetivo coruñés parece claro: ganar para seguir adelante sin dudas ni vacilaciones. Para continuar con el paso firme que se espera esta campaña. Y para cementar con triunfos la solidez que se le presupone, tenga más o menos experiencia su contrincante.