21-22 | El OAR se abona a la heroica y remonta en su visita al Soria

El duelo de recién ascendidos que afrontaba el Attica 21 Hotels OAR ante el Club Balonmano Soria podía parecer el duelo más asequible de los que ha afrontado hasta ahora en su regreso a División de Honor Plata. Sin embargo, los pupilos de Nando González necesitaron apelar un día más a la heroica para remontar un partido que se complicó con la expulsión de Gabriel Navarro en el primer tiempo. Vencieron (21-22) en el tramo final gracias a un esfuerzo coral en ataque y en defensa.

El OAR entró con el pie cambiado al partido. El Soria, necesitado de puntos tras un mal inicio de liga, tomó el mando del encuentro y se encomendó a su goleador por excelencia, Marquinhos. Llegaron a conseguir una ventaja de hasta cinco goles (13-8) en un tramo inicial que se complicó cuando Gabriel Navarro vio la tarjeta roja por un golpe a un rival. Lejos de hundirse, el equipo coruñés se recompuso y logró bajar a tres la diferencia camino del descanso (14-11).

La misión en el segundo tiempo pasaba por alcanzar cuanto antes un empate que reiniciase el duelo. Llegó con dos tantos seguidos de Peter Kende (17-17). El OAR comenzó a conseguir brees ventajas que el Soria iguala rápido, hasta que Alberto Roldán estableció el 21-22 a dos segundos del final. Una defensa hercúlea ayudó a los coruñeses a sellar el triunfo y conservar su condición de invicto.