3-0 | El Zalaeta doblega por la vía rápida al Arroyo en casa

Estreno inmejorable el que vivió el Zalaeta en su primer partido de esta temporada en el Barrio de las Flores. Venció por la vía rápida, en tres sets (25-11, 25-16, 25-23) al Extremadura Arroyo. María Forteza-Rey, Alba Quirós y Carla Herrero abanderaron el ataque de las pupilas de Jorge Barrero. Suman, así, su segundo triunfo del curso.