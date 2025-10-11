Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Superliga Femenina 2

3-0 | El Zalaeta doblega por la vía rápida al Arroyo en casa

Zalaeta.

Zalaeta. / Casteleiro

RAC

A Coruña

Estreno inmejorable el que vivió el Zalaeta en su primer partido de esta temporada en el Barrio de las Flores. Venció por la vía rápida, en tres sets (25-11, 25-16, 25-23) al Extremadura Arroyo. María Forteza-Rey, Alba Quirós y Carla Herrero abanderaron el ataque de las pupilas de Jorge Barrero. Suman, así, su segundo triunfo del curso.

