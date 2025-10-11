Fútbol Sala | Segunda RFEF
3-1 | Yerai Rilo lidera el primer triunfo del 5 Coruña
A Coruña
A la quinta jornada fue la vencida. El 5 Coruña ganó al Zamora en Novo Mesoiro (3-1) y sumó sus tres primeros puntos de la temporada en Segunda B. Los de Toochy González y Pachi Fernández encajaron al filo del descanso, pero no se desesperaron. Salieron del vestuario enchufados y concretaron la remontada en el segundo acto con corazón y trabajo, impulsados por el acierto de un Yerai Rilo que anotó un doblete. Álvaro Gandoy sentenció al final.
