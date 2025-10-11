Balonmano | Primera Nacional
31-32 | El Culleredo supera al Bueu sobre la bocina
A Coruña
El Balonmán Culleredo ya tiene en el bolsillo la tercera victoria de la temporada en Primera Nacional. Derrotó (31-32) al Bueu Atlético en un duelo de máxima igualdad de inicio a fin y que se resolvió en los últimos instantes. Nuno Loxo, con siete tantos, lideró la ofensiva cullerdense. Sin embargo, fue Carlos Costa, a quince segundos de la conclusión, quien anotó el gol que decantó la balanza a favor del conjunto naranja, que se afianza en la zona media de la tabla.
