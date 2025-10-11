6-2 | El Liceo se impone a base de pegada y orgullo a un intrépido Rivas en Riazor

Victoria sin contemplaciones del Liceo frente al Rivas (6-2), en un encuentro en el que los coruñeses dominaron la primera parte y exhibieron puntería en la segunda.

La principal novedad en el quinteto inicial fue la entrada de Bruno Saavedra por Dava Torres, tocado. Pero el compostelano agradeció la confianza del cuerpo técnico. Su química con Toni Pérez en los primeros minutos fue fundamental para embotellar al Rivas en su propio campo. La mezcla entre juventud y experiencia propinó al Liceo un par de llegadas claras, incluido un gol anulado al asturiano. No importó. Paiva, Jacobo y Xaus insistieron sobre la portería de Castañer, pero la acumulación de jugadores visitantes dificultaba la fluidez colegial en ataque.

Así que el Liceo se vio forzado a probar otros recursos. Y funcionó a la primera. Nil Cervera armó su stick, golpeó desde lejos y clavó la bola en la escuadra para abrir la lata. El Rivas quiso dar un paso adelante, pero el conjunto de Juan Copa mordía sobre el parqué de Riazor. Tanto, que el 2-0 llegó tras un error madrileño que Toni Pérez no perdonó. Segundo tanto de la tarde y gol 200 para el 57 con la elástica verdiblanca. A partir de ahí, bajaron las pulsaciones. El Liceo le puso cabeza y el Rivas intención. Paiva y Del Río vieron sendas tarjetas azules y se fueron al banco. No ocurrió mucho con el tres contra tres, pero, cuando se restableció la normalidad, Arnau Xaus estrenó su casillero particular a 30 segundos para el descanso (3-0).

El paso por vestuarios no le sentó bien a los liceístas. El Rivas salió revitalizado y fuerte, con confianza todavía en sus posibilidades y sin bajar los brazos pese al resultado. Los madrileños tuvieron la primera ocasión y anotaron el primer gol del periodo. Blai cometió penalti y Sergio Martín, que falló el lanzamiento directo, anotó el rechace para fijar el 3-1. El tanto dio vida al equipo visitante, que, un minuto después, apretó el duelo con una diana de Adrián Pos (3-2).

Fueron esos, quizá, los únicos momentos de zozobra de un Liceo que todavía debe ajustar su engranaje defensivo. Jacobo Copa comenzó a disipar las dudas con otro gol anulado que, pese a no constar como oficial, sirvió para hacer rugir a Riazor. La grada se volcó y el equipo se lo creyó para volver a acelerar. Saavedra firmó un doblete en tres minutos para desequilibrar definitivamente la balanza y Xaus repitió como goleador para dejar el choque visto para sentencia. Pudo recortar el Rivas con la directa tras la décima falta local, pero Del Río falló ante Blai y el partido agonizó lentamente. Tres puntos, segunda victoria consecutiva y buen pie para empezar la primera semana grande del curso. Esperan Barça y Calafell.