6-5 | El Oleiros vence al Liceo B en un festival de goles

Partido loco entre el Oleiros y el Liceo B que se resolvió con triunfo local en la recta final (6-5). Reinó el equilibrio, con constantes alternativas en el marcador, hasta que Eudald Cañete rompió el duelo en los minutos finales con un doblete. El liceísta Pazos ajustó el 6-5 final a falta de 30 segundos y Payero y Roi Saavedra firmaron un hat-trick para cada equipo.