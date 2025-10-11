Hockey sobre patines | OK Bronce
6-5 | El Oleiros vence al Liceo B en un festival de goles
A Coruña
Partido loco entre el Oleiros y el Liceo B que se resolvió con triunfo local en la recta final (6-5). Reinó el equilibrio, con constantes alternativas en el marcador, hasta que Eudald Cañete rompió el duelo en los minutos finales con un doblete. El liceísta Pazos ajustó el 6-5 final a falta de 30 segundos y Payero y Roi Saavedra firmaron un hat-trick para cada equipo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- Danilo Brnovic, la joya balcánica que vive su explosión en el Leyma
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»