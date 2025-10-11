Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Bronce

6-5 | El Oleiros vence al Liceo B en un festival de goles

RAC

A Coruña

Partido loco entre el Oleiros y el Liceo B que se resolvió con triunfo local en la recta final (6-5). Reinó el equilibrio, con constantes alternativas en el marcador, hasta que Eudald Cañete rompió el duelo en los minutos finales con un doblete. El liceísta Pazos ajustó el 6-5 final a falta de 30 segundos y Payero y Roi Saavedra firmaron un hat-trick para cada equipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents