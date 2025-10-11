69-71 | Zeballos marca el paso en el segundo triunfo de Maristas

Sufrió, luchó y ganó. Maristas se impuso al Boet Mataró a domicilio (69-71) en un duelo que se resolvió a cuatro segundos del final con una canasta de Josefina Zeballos, la gran protagonista de la tarde.

La igualdad se notó desde el inicio y ambas escuadras se repartieron las alternativas constantemente. Solo la muñeca caliente de la uruguaya, que rubricó 23 puntos de los 71 de su equipo, se salió de un guion equilibrado y, a la postre, fue clave para decantar la balanza. Con empate a falta de cuatro segundos y la prórroga en el horizonte, Zeballos recibió, penetró y acertó para cerrar el segundo triunfo de Maristas.