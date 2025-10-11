7-1 | El HC Coruña sufre otra goleada ante el Bembibre

El HC Coruña no pudo deshacerse de las malas sensaciones que dejó en su debut, la semana pasada, ante el Fraga. El equipo coruñés volvió a recibir una goleada (7-1), en esta ocasión, a manos de un Bembibre que no dio ninguna opción a las de Stanis García. Catorce goles en contra en un inicio de temporada nefasto.

Las leonesas ya mandaban 2-0 a los cuatro minutos de arrancar el encuentro y con esa ventaja se marchó al descanso. En el segundo acto, las coruñesas, lejos de empatar, perecieron a manos de las locales, que se pusieron 5-0 a doce minutos del final. Rebeca González, que se estrenó como goleadora con el HC, recortó diferencias (5-1), pero el Bembibre sentenció con dos tantos más.