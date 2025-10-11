Hockey sobre patines | OK Liga Femenina
7-1 | El HC Coruña sufre otra goleada ante el Bembibre
Vuelve a encajar siete goles y agrava las malas sensaciones que ofreció contra el Fraga
A Coruña
El HC Coruña no pudo deshacerse de las malas sensaciones que dejó en su debut, la semana pasada, ante el Fraga. El equipo coruñés volvió a recibir una goleada (7-1), en esta ocasión, a manos de un Bembibre que no dio ninguna opción a las de Stanis García. Catorce goles en contra en un inicio de temporada nefasto.
Las leonesas ya mandaban 2-0 a los cuatro minutos de arrancar el encuentro y con esa ventaja se marchó al descanso. En el segundo acto, las coruñesas, lejos de empatar, perecieron a manos de las locales, que se pusieron 5-0 a doce minutos del final. Rebeca González, que se estrenó como goleadora con el HC, recortó diferencias (5-1), pero el Bembibre sentenció con dos tantos más.
