80-102 | El Leyma pasa el rodillo en Menorca

El Leyma Coruña de Carles Marco quizá no apabulla durante 40 minutos, pero acaba los partidos con un destrozo en el marcador. Ante Menorca ofreció su versión más contundente del curso (75-102) y volvió a demostrar que es un equipo muy difícil de anular durante 40 minutos. La efectividad en el triple de Paul Jorgensen y la solvencia en la pintura rival de Ilimane Diop lideraron una exhibición total del conjunto naranja. Seis de los once jugadores metieron diez puntos o más y aplacaron, así, el ímpetu de un Menorca que acabó rendido.

Después de dos partidos sin verse por detrás en el marcador, Spencer Littleson fue el primero en poner contra las cuerdas al Leyma esta temporada. Ocho puntos en dos minutos del anotador del Menorca firmó un 12-4 de salida demasiado elevado para un Leyma que volvió a empezar algo lento. La reacción fue tan inmediata como contundente. Dos triples, de Jorgensen y Pacheco, y un posteo y una entrada a canasta de Diop aplacaron el ímpetu de Menorca. Los insulares confiaron en la estatura de Víctor Arteaga para recuperar y cimentar una pequeña ventaja. De nuevo, los pupilos de Carles Marco respondieron a la perfección. Brnovic, Jou, Cremo, Diop y Jorgensen cerraron 22-26 el primer parcial

Contra las inclemencias de una pista muy resbaladiza por la humedad, el Leyma amenazó con abrir brecha en el marcador. Jacobo Díaz estableció el 31-24, compensando los ocho puntos de renta que llegó a tener el Menorca en los primeros compases del duelo. Thiam se unió a la fiesta con un tiro de campo y un par de visitas a la línea de 4,60 con las que los coruñeses mantuvieron los seis puntos de renta e, incluso, los elevaron con el regreso a pista de Diop. Menorca reaccionó siempre en el momento oportuno desde el perímetro, pero los naranjas también supieron sacar petróleo de larga distancia. Jorgensen alcanzó con un triple los diez puntos de ventaja (32-42).

Los dos dígitos fueron fugaces que el Menorca redujo desde la línea de tiros libres. Un error de Cuevas dejó en cuatro la diferencia (38-42) y obligó a Carles Marco a encauzar al equipo. Así lo hicieron Cuevas, con un triple con paso atrás, Diop, en la pintura, y Cremo, que aprovechó un fallo de concentración rival para llevar el duelo al descanso 42-49.

Abdou Thiam se convirtió en el amo y señor del partido en el inicio del tercer cuarto. Reinó en defensa y, con permiso de Jorgensen, lideró la ofensiva para superar los diez puntos de renta (46-58). Javi Zamora intentó detener la dinámica del Leyma con un tiempo muerto, pero se encontró con la respuesta de Jorgensen, Caio Pacheco y Brnovic, que elevaron el castigo a 17 puntos de diferencia (49-66). Los insulares no encontraron la forma de pararle los pies a un Leyma que, totalmente enchufado en el perímetro, cerró el tercer cuarto con el muy duelo encarrilado (60-77).

Ni siquiera con 17 puntos de renta está permitido bajar los brazos. El Leyma se empeñó en elevar su colchón de puntos en un último cuarto de exhibición y confirmación. Diop siguió intratable en ataque. Mencía, en su partido más discreto, anotó desde el tiro libre sus primeros puntos del encuentro. Y Braz salió para aportar su granito de arena en los últimos minutos. Solo la lesión de tobillo que sufrió Pacheco en los últimos instantes empañó el 80-102 final. Un golpe de autoridad de un Leyma que pasó su rodillo por encima del Menorca.