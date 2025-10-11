Éxito total del cuarto Trofeo Ferenc Szabó

El pabellón de Os Rosales acogió ayer la cuarta edición del Trofeo Internacional Ferenc Szabó de halterofilia. El Club Halterofilia Coruña ganó en las competiciones Sub 15 y Sub 17 masculina y femenina. En la categoría Sub 23, por su parte, se impusieron el alemán Constantin Schwarzer, la levantadora del Cambre Eduarda Souza y el equipo de Frankfurt, con el conjunto anfitrión y el cambrés en el podio.