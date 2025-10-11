Halterofilia
Éxito total del cuarto Trofeo Ferenc Szabó
A Coruña
El pabellón de Os Rosales acogió ayer la cuarta edición del Trofeo Internacional Ferenc Szabó de halterofilia. El Club Halterofilia Coruña ganó en las competiciones Sub 15 y Sub 17 masculina y femenina. En la categoría Sub 23, por su parte, se impusieron el alemán Constantin Schwarzer, la levantadora del Cambre Eduarda Souza y el equipo de Frankfurt, con el conjunto anfitrión y el cambrés en el podio.
