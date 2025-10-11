Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
El Marineda gana y el Resa Cambre cae goleado
A Coruña
El Marineda Hockey sumó su segunda victoria en dos jornadas en OK Plata Femenina al ganar (2-3) en la pista del Alcalá, un recién descendido. Un doblete de Efe Muñoz y otro gol de Alba Garrote lideraron el tanteo de las coruñesas. Por su parte, el Resa Cambre se estrenó con una dura goleada en contra (6-1) a manos del Gatikako Iusturi. Lucía Castro marcó para las cambresas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- Danilo Brnovic, la joya balcánica que vive su explosión en el Leyma
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»