El Marineda gana y el Resa Cambre cae goleado

El Marineda Hockey sumó su segunda victoria en dos jornadas en OK Plata Femenina al ganar (2-3) en la pista del Alcalá, un recién descendido. Un doblete de Efe Muñoz y otro gol de Alba Garrote lideraron el tanteo de las coruñesas. Por su parte, el Resa Cambre se estrenó con una dura goleada en contra (6-1) a manos del Gatikako Iusturi. Lucía Castro marcó para las cambresas.