1-3 | El Ciudad A Coruña vence y ya es segundo

Victoria a domicilio para el Ciudad A Coruña ante el Emevé B en Lugo (1-3). El conjunto coruñés doblegó en cuatro sets al lucense y se coloca segundo, igualado a puntos con Sestao y Los Campos, que se impuso al Oleiros (1-3). El club oleirense todavía no ha ganado en las dos jornadas disputadas de liga.