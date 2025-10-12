Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Primera División Masculina

3-1 | El CV Oleiros vence al Chamartín en casa

RAC

A Coruña

Suma y sigue el Club Voleibol Oleiros en la Primera División masculina. Este fin de semana, pasó por encima del Chamartín (3-1), en un encuentro cómodo que supo resolver pese a ceder el tercer set a los madrileños. Con 5 puntos, marcha tercero tras el Arona y el Covadonga.

