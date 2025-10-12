Voleibol | Primera División Masculina
3-1 | El CV Oleiros vence al Chamartín en casa
A Coruña
Suma y sigue el Club Voleibol Oleiros en la Primera División masculina. Este fin de semana, pasó por encima del Chamartín (3-1), en un encuentro cómodo que supo resolver pese a ceder el tercer set a los madrileños. Con 5 puntos, marcha tercero tras el Arona y el Covadonga.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- Danilo Brnovic, la joya balcánica que vive su explosión en el Leyma
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»
- La ‘Familia Naranja’ renueva a sus ídolos antes del gran reto