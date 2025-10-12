3-2 | Compañía B vuelve a ganar y aguanta el ritmo

Segundo triunfo del filial de Compañía de María en OK Bronce. El equipo coruñés doblegó al Patinalón (3-2) en un duelo ajustado que resolvió Aarón Torrado con un tanto en los minutos finales. Pose y Drago habían anotado previamente. Es cuarto con 6 puntos, a tres del liderato que ocupa el Ordes.