El cerrojo, el gran ‘debe’ del Liceo

Costó, pero los goles del Liceo por fin están entrando. Sea por arranque individual, por juego colectivo o por aprovechar los errores del rival, el cuadro coruñés se ha puesto serio de cara a la meta contraria. Fue difícil en la primera jornada ante el Shum, cuando, pese a meter tres, perdonó en exceso y terminó perdiendo dos puntos (3-3). Lo encontró, liderado por el coraje de Carballeira, en Cerdanyola (2-5). Y lo reafirmó frente al Rivas (6-2), en una actuación coral en la que brilló Bruno Saavedra, resucitó la sonrisa de Arnau Xaus y Toni Pérez firmó su tanto número 200 con la camiseta colegial. Todo buenas nuevas en el flanco ofensivo liceísta.

Pero las prestaciones defensivas verdiblancas distan de la felicidad en ataque. En las tres primeras citas, el Liceo ha encajado siete goles ante tres escuadras recién ascendidas, con menos pólvora anotadora que los próximos rivales que se cruzarán en su camino. En dos de los encuentros, ante los dos catalanes, el combinado de Juan Copa empezó perdiendo y se vio obligado a remar a contracorriente para sumar puntos a su casillero. Frente al Rivas, lo que parecía encaminado antes del descanso (3-0) se tornó peligroso tras la reanudación por la falta de coordinación y contundencia en la zaga (3-2). La avalancha de talento en ataque evitó males mayores, pero el día que la pegada no responda, el muro frente a la portería de Blai Roca debe volver a ser infranqueable.

«Lo dije en el descanso, que prefería cerrar el partido a cero que llevarlo a un ida y vuelta», lamentó Juan Copa al término de la tercera jornada contra el Rivas. «Tenemos que ser más sólidos en defensa, porque arriba tenemos gol. Todavía hay que ajustar muchas cosas, pero eso son semanas de entrenamiento y partidos», añadió el técnico coruñés, satisfecho con los 14 tantos a favor, más que nadie en lo que va de OK Liga, pero poco conforme con la falta de cohesión de su siempre complejo entramado defensivo.

De los equipos que parten como favoritos a ocupar la zona alta de la tabla, los números del Liceo distan de los del Reus (4 goles en contra) y de los del Barça (1, con un partido menos). Voltregà (7), Noia y Lleida (ambos 8) se mueven en cifras similares, pero han jugado, a priori, ante conjuntos con mayor capacidad goleadora.

Echar el cerrojo sobre la meta de Blai Roca (no exento de mérito en el arranque liguero, con múltiples intervenciones decisivas) es, ahora, la gran asignatura pendiente de los pupilos de Copa. En el horizonte próximo, dos retos importantes: un Barça que ya le metió cinco dianas en las semifinales de la Supercopa (martes, 20.00 horas) y el correoso Calafell (sábado, 19.00). Cerrar, entenderse y correr para recuperar la principal seña de identidad liceísta.